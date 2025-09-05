Ο «τελευταίος χορός» του Μέσι στο Μονουμεντάλ

Ο Λιονέλ Μέσι δεν θα ξεχάσει ποτέ την 5η Σεπτεμβρίου 2025, καθώς ήταν η βραδιά που πιθανότατα φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής σε εντός έδρας αναμέτρηση, στο θρυλικό «Μονουμεντάλ».

Ο «pulga», ένας από τους κορυφαίους –αν όχι ο κορυφαίος– ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, βρέθηκε απέναντι στη Βενεζουέλα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, σε έναν αγώνα που χαρακτήρισε ο ίδιος «τελευταίο του μπροστά στους συμπατριώτες του». Το γήπεδο γέμισε συγκίνηση, με χιλιάδες φιλάθλους να τον αποθεώνουν σε κάθε του κίνηση.

Μετά το ματς, ο Μέσι ανάρτησε ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την ατμόσφαιρα και αφήνοντας όλα τα σενάρια για το μέλλον του ανοιχτά:

«Μια πολύ ξεχωριστή νύχτα που ακόμα με αφήνει άφωνο από τη συγκίνηση. Ευχαριστώ από καρδιάς όλο τον κόσμο για την αγάπη και για τη συνεχή στήριξη. Ό,τι κι αν συμβεί και όποιο κι αν είναι το μέλλον – μόνο ο Θεός το γνωρίζει… ΠΑΜΕ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ!», έγραψε χαρακτηριστικά.

