Ο Παυλίδης ολοκλήρωσε την σούπερ ανατροπή για την Μπενφίκα και ο Μουρίνιο ξέσπασε (βίντεο)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έβλεπε την Μπενφίκα να μην μπορεί να σκοράρει στο παιχνίδι με την Νασιονάλ Μαδέιρα για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

Η ομάδα του “Special one” αναζητούσε το γκολ μέχρι το 89′ όντας από νωρίς πίσω στο σκορ με 0-1 και επιζητώντας μία νίκη που θα την κρατούσε σε επαφή με την πρωτοπόρο Πόρτο. Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Βαγγέλης Παυλίδης που ολοκλήρωσε μία απίθανη ανατροπή μέσα σε μόλις 6 λεπτά στο 90+5′ και έδωσε το «τρίποντο» στους Αετούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ