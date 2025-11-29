Ο Παυλίδης ολοκλήρωσε την σούπερ ανατροπή για την Μπενφίκα και ο Μουρίνιο ξέσπασε (βίντεο)
¨Αυτή είναι η Μπενφίκα ρε γ******" φέρεται να είπε ο έμπειρος τεχνικός
Ο Ζοσέ Μουρίνιο έβλεπε την Μπενφίκα να μην μπορεί να σκοράρει στο παιχνίδι με την Νασιονάλ Μαδέιρα για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας.
Η ομάδα του “Special one” αναζητούσε το γκολ μέχρι το 89′ όντας από νωρίς πίσω στο σκορ με 0-1 και επιζητώντας μία νίκη που θα την κρατούσε σε επαφή με την πρωτοπόρο Πόρτο. Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Βαγγέλης Παυλίδης που ολοκλήρωσε μία απίθανη ανατροπή μέσα σε μόλις 6 λεπτά στο 90+5′ και έδωσε το «τρίποντο» στους Αετούς.
Τα δύο γκολ που ακολούθησαν με αποκορύφωμα την ανατροπή από τον Παυλίδη «λύγισαν» τον Πορτογάλο που… ξέσπασε με την λήξη του αγώνα στο δικό γνωστό στυλ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μουρίνιο έσπευσε να πανηγυρίσει με σφιγμένες γροθιές μαζί με τους παίκτες του φωνάζοντας χαρακτηριστικά «Αυτή είναι η Μπενφίκα ρε γ*******».
