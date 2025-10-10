Ο Παναθηναϊκός απάντησε στον Ντόντσιτς: “Έλα! Σε περιμένουμε!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε έτοιμη την απάντηση στον Λούκα Ντόντσιτς μετά την δήλωση για την πιο “καυτή” ατμόσφαιρα που έχει συναντήσει ως παίκτης.

Σε παρουσία στην εκπομπή Hot Ones, ο Σλοβένος σούπερσταρ θυμήθηκε ένα παιχνίδι που είχε αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης στην τελευταία του σεζόν πριν πάει στο NBA.

Όταν ρωτήθηκε για την καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, απάντησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. Λίγες ώρες μετά, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάλεσε τον σούπερσταρ των Λέικερς να επισκεφθεί το Telekom Center Athens. @luka7doncic we truly appreciate it 🙏🏻



Can’t wait to welcome you to our home so you can feel the best atmosphere from the best fans in the world! ☘ https://t.co/SKYtJq9vgf— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 10, 2025

«Λούκα Ντόντσιτς, το εκτιμάμε. Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε στο σπίτι μας, ώστε να νιώσεις την καλύτερη ατμόσφαιρα από τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου!», έγραψαν.