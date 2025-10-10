Ο Παναθηναϊκός απάντησε στον Ντόντσιτς: “Έλα! Σε περιμένουμε!
Η ανάρτηση της ΚΑΕ μετά την δήλωση του Σλοβένου για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε έτοιμη την απάντηση στον Λούκα Ντόντσιτς μετά την δήλωση για την πιο “καυτή” ατμόσφαιρα που έχει συναντήσει ως παίκτης.
Σε παρουσία στην εκπομπή Hot Ones, ο Σλοβένος σούπερσταρ θυμήθηκε ένα παιχνίδι που είχε αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης στην τελευταία του σεζόν πριν πάει στο NBA.
Όταν ρωτήθηκε για την καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, απάντησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. Λίγες ώρες μετά, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάλεσε τον σούπερσταρ των Λέικερς να επισκεφθεί το Telekom Center Athens.
«Λούκα Ντόντσιτς, το εκτιμάμε. Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε στο σπίτι μας, ώστε να νιώσεις την καλύτερη ατμόσφαιρα από τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου!», έγραψαν.
