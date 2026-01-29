Ο Ιωάννης Παπαπέτρου απέκτησε το πρώτο του παιδί

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς είδε την οικογένεια του να μεγαλώνει, αφού έγινε για πρώτη φορά πατέρας.

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι έφερε στον κόσμο η σύζυγος του πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Ναυσικά, με το ζευγάρι να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Ιωάννης Παπαπέτρου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση και λίγους μήνες αργότερα παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Ναυσικά.