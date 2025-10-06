Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ελίτ του Forbes – 13ος πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο

Μία λίστα με τους 20 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο δημοσίευσε το Forbes και ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν λείπει από αυτήν.

Από το συμβόλαιο του Μπακς προκύπτουν τα χρήματα, αλλά και από τις χορηγικές συμφωνίες που έχει συνάψει και γενικότερα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιείται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ βρίσκεται πάνω από μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου, όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρέαλ Μαδρίτης.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται πρώτος στη λίστα, εξασφαλίζοντας πάνω από 275 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Λίγο πίσω του οι μπασκετμπολίστες Λεμπρόν Τζέιμς και Στεφ Κάρι.