Σρέντερ σε Αταμάν: «Ευτυχώς που δεν θα γίνεις ποτέ προπονητής μου» – Νέα επίθεση από τον παγκόσμιο πρωταθλητή 

Ο Ντένις Σρέντερ δεν άφησε ασχολίαστες τις νεότερες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν που τον αφορούν, μετά την έντονη αντιπαράθεσή τους στον τελικό του Eurobasket ανάμεσα σε Τουρκία και Γερμανία.

Ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε πως δεν έχει ανάγκη τη συγγνώμη του Σρέντερ, παρότι εκείνος τον υποτίμησε ως προπονητή. Ωστόσο, η φράση του Αταμάν ότι «όταν υπογράφω με έναν παίκτη, εξετάζω πρώτα τον χαρακτήρα του και τα όρια της αξιοπρέπειάς του», πυροδότησε νέα αντίδραση από τον Γερμανό γκαρντ, ο οποίος πέρασε στην αντεπίθεση κατά του προπονητή της τουρκικής εθνικής ομάδας.

«Ευτυχώς που δεν θα γίνεις ποτέ προπονητής μου. Δεν ξεκίνησα εγώ αυτή την αντιπαράθεση… Εσύ το έκανες και είπες κάτι για εμάς. Αν, λοιπόν, θέλεις να μιλήσεις άσχημα, πρέπει να το υποστηρίξεις και εσύ δεν το έκανες. Λυπάμαι, κόουτς, ακούγεσαι σαν να πονάς. Μόνο αγάπη όμως. Εγώ θα είμαι απλά ο εαυτός μου, όσοι με ξέρουν το ξέρουν», έγραψε ο Σρέντερ.