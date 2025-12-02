Νίκος Γκάλης: Σαν σήμερα το ντεμπούτο ενός θρύλου

Πριν από 46 χρόνια το Ελληνικό μπασκετ γνώρισε έναν άνθρωπο που θα άλλαζε ολόκληρο το άθλημα. Σαν σήμερα το 1979 ο 22χρονός Νίκος Γκάλης κάνει το ντεμπούτο του με την φανέλα του Άρη.

Μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του Ευρωπαϊκού μπάσκετ πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με την φανέλα του τότε πρωταθλητή Άρη, σε μία χρονιά που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις καρδιές όλων.

Στο πρώτο του ματς κόντρα στον Ηρακλή, ο «Γκάνγκστερ» σκόραρε 30 πόντους τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω του. «Θα βάζω 40 πόντους σε κάθε παιχνίδι», δήλωσε ο Γκάλης προκαλώντας ενστάσεις μιας και η εν γένει παρουσία μαζί με την μεγαλοστομία του ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εκείνη την εποχή.

Ο τότε προπονητής του, Άρης Πεταλίδης, τον στήριξε καθώς υπέστη αρκετή κριτική για το παιχνίδι με τον Ηρακλή διότι είχε «ξεχάσει» τους συμπαίκτες του και δεν έδινε πάσες. «Προσέξτε τι λέτε γιατί θα γλύφετε από εκεί που φτύνετε!», είπε με σιγουριά ο Πεταλίδης και ο Γκάλης τον δικαίωσε με το παραπάνω.

Το ντεμπούτο του Νίκου Γκάλη δεν αποτέλεσε απλώς μια πρώτη εμφάνιση, αλλά μια δήλωση παρουσίας. Με την αποφασιστικότητα και την ωριμότητα που έδειξε στο γήπεδο, άφησε υποσχέσεις για μια πορεία γεμάτη προοπτικές. Οι φίλαθλοι είδαν σε εκείνον έναν νέο παίκτη που μπορεί να εξελιχθεί σε καθοριστικό κρίκο της ομάδας, ενώ η εμφάνισή του έδωσε το μήνυμα ότι το μέλλον ανήκει σε όσους τολμούν να αρπάξουν την ευκαιρία.