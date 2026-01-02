Νικ Κύργιος: Έστειλε μήνυμα για την νέα χρονιά με φανέλα εθνικής Ελλάδος και Αντετοκούνμπο- “Και φέτος θα κάνω ότι θέλω”

Ο Νικ Κύργιος έστειλε το δικό του μήνυμα του για το 2026 σε ανάρτηση που τον απεικονίζει με την φανέλα της εθνικής Ελλάδος και το όνομα του Αντετοκούνμπο.

Ο Νικ Κύργιος ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την προπόνησή του ενόψει της νέας χρονιάς. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας φορούσε, μάλιστα, στην προπόνηση τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας με το νούμερο 34, δηλαδή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

“Θα κάνω ό,τι θέλω και αυτή τη χρονιά” είπε.