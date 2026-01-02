Νικ Κύργιος: Έστειλε μήνυμα για την νέα χρονιά με φανέλα εθνικής Ελλάδος και Αντετοκούνμπο- “Και φέτος θα κάνω ότι θέλω”
Η ανάρτηση του
Ο Νικ Κύργιος έστειλε το δικό του μήνυμα του για το 2026 σε ανάρτηση που τον απεικονίζει με την φανέλα της εθνικής Ελλάδος και το όνομα του Αντετοκούνμπο.
Ο Νικ Κύργιος ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την προπόνησή του ενόψει της νέας χρονιάς. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας φορούσε, μάλιστα, στην προπόνηση τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας με το νούμερο 34, δηλαδή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
“Θα κάνω ό,τι θέλω και αυτή τη χρονιά” είπε.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις