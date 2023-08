Σαν κεραυνός έπεσε η τραγική είδηση του θανάτου του Ντένις Κράμερ.

Ο άλλοτε μπασκετμπολίστας της Όλντενμπουργκ και της Γκέτινγκεν, Ντένις Κράμερ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Ο Κράμερ έχει αγωνιστεί τόσο στο Eurocup όσο και στο Basketball Champions League, ενώ υπήρξε και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γερμανίας.

Sad news from Germany. Dennis Kramer died on Sunday evening. He was 31. Kramer succumbed to his injuries after a terrifying accident with his car in Gottingen, according to local police, as relayed by multiple reports in Germany.😢 pic.twitter.com/hxxtQ1Twzf