Νεϊμάρ: «Μπορεί να θέλω να βάλω τέλος στην καριέρα μου το Δεκέμβριο»

Με τη φανέλα της Σάντος επέστρεψε ο Νεϊμάρ στα γήπεδα, έπειτα από αρκετές εβδομάδες απουσίας λόγω χειρουργικής επέμβασης στο αριστερό γόνατο. Ωστόσο ο αθλητής έχει κουραστεί από τους συχνούς τραυματισμούς και σκέφτεται μετά το Μουντιάλ ν’ αποσυρθεί από τα γήπεδα, συγκεκριμένα τον προσεχή Δεκέμβριο.

Ο Νεϊμάρ είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον. Δεν ξέρω πως θα είναι η επόμενη χρονιά. Μπορεί να θέλω να βάλω τέλος στην καριέρα μου το Δεκέμβριο. Ζω μέρα με την ημέρα, αλλά οι συνεχείς τραυματισμοί μου έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Αυτή την χρονιά είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για τη Σάντος αλλά για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας επειδή είναι χρονιά Μουντιάλ».

«Για εμένα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ζω μέρα με την ήμερα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Μπορεί να θέλω να φύγω το Δεκέμβριο αλλά είναι μια απόφαση που θα ληφθεί με την καρδιά μου. Ας πάμε όμως βήμα-βήμα και θα δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν στο μυαλό μου είναι μόνο το Μουντιάλ και ελπίζω να είμαι καλά και γίνω μέλος της αποστολής.»

Λόγω επαναλαμβανομένων τραυματισμών ο Νεϊμάρ είχε μία δύσκολη σεζόν με τη Σάντος, έχοντας ενταχθεί σε αυτή έπειτα από την αποχώρηση του από την Αλ-Χιλάλ πέρυσι. Όμως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παραμονή της ιστορικής ομάδας στην 1η κατηγορία του βραζιλιανικού ποδοσφαίρου.

Ο διάσημος άσσος επέκτεινε μέχρι το τέλος του 2026 το συμβόλαιο του με τη Σάντος και στοχεύει στη συμμετοχή του στο Μουντιάλ, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της σελεσάο, με 79 γκολ – δύο περισσότερα από τον θρυλικό Πελέ – δεν έχει αγωνιστεί με την εθνική ομάδα εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια. Η τελευταία του συμμετοχή καταγράφηκε στις 17 Οκτωβρίου 2023, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο στον αγώνα με την Ουρουγουάη.