Νεϊμάρ: Ανανέωσε με την Σάντος με εντυπωσιακό βίντεο – αφιέρωμα (βίντεο)

Νεϊμάρ και Σάντος πάνε πακέτο, καθώς ο Βραζιλιάνος σταρ ανανέωσε και θα μαγεύει τα γήπεδα της Βραζιλίας μέχρι το τέλος του 2026.

Το νέο έτος δε θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει τον Νεϊμάρ στο ρόστερ των Βραζιλιάνων καθώς με ανακοίνωση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» έκανε γνωστή την ανανέωσή του.

«Το 2025 ήταν μια ξεχωριστή και απαιτητική χρονιά για μένα – μια περίοδος χαράς και υπέρβασης εμποδίων που μπόρεσα να αντιμετωπίσω μόνο χάρη στην αγάπη σας. Το 2026 έφτασε και η μοίρα δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Η Σάντος είναι το μέρος μου. Εδώ είμαι στο σπίτι μου, ασφαλής και χαρούμενος. Και μαζί σας θέλω να πραγματοποιήσω τα υπόλοιπα όνειρά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Νέι» και έπειτα η Σάντος άνεβασε το εντυπωσιακό βίντεο.

Από την επιστροφή του τις αρχές του 2025, ο 33χρονός μετράει 34 συμμετοχές με 11 γκολ και την μεγάλη συνεισφορά του στα τελευταία παιχνίδια της Σάντος η οποία γλίτωσε τον υποβιβασμό χάρη στις πρωταγωνιστικές εμφανίσεις του.