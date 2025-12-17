NBA Cup: Οι Νιού Γιορκ Νικς κατέκτησαν το πρώτο τους τρόπαιο μετά από 52 χρόνια – Επικράτησαν των Σπερς με 124-113

Οι Νιού Γιόρκ Νικς κατέκτησαν το NBA Cup, μετά την νίκη-ανατροπή με 124-113 κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς. Τρομεροί Ανουνόμπι και Μπράνσον σόκαραν την ομάδα του Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Πέρασαν 52 χρόνια και συγκεκριμένα την σεζόν 1972-73 από την τελευταία φορά που πανηγύρισαν επίσημο τίτλο οι Νικς όταν κατέκτησαν τον 2ο τίτλο τους ως σύλλογος. Ερχόμενοι στο σήμερα μπορεί να μην κατέκτησαν δαχτυλίδι, όμως αυτή η νίκη-ορόσημο πρόσφερε στους φιλάθλους της χαρά και ικανοποίηση μόνο από την εικόνα της ομάδας στο βάθρο με το τρόπαιο.

Ο Βρετανός Ανουνόμπι ήταν ανεπανάληπτος σκοράροντας28 πόντους σε συνδιασμό με 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ καταλυτική ήταν και η βοήθεια του Μπράνσον που τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους και 8 ασίστ. Ο πρώτος τίτλος καριέρας δεν ήρθε για τον 21 σούπερ σταρ, Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ο οποίος πέρα από τους 18 πόντους δεν μπόρεσε να οδηγήσει τους Σπερς σε κάτι παραπάνω.

Παρότι βρέθηκαν πίσω και με 11 πόντους στα τέλη της 3ης περιόδου (81-92) κατάφεραν όχι μόνο να γυρίσουν το παιχνίδι αλλά να φτάσουν και στο +12 (122-110), σκοράροντας συνολικά στην 4η περίοδο35 πόντους. Κατάρρευση για τους Σπερς που κατάφεραν να βάλουν 19.

Οι Νικς γίνονται η 3η ομάδα που κατακτά το NBA Cup από την εισαγωγή τουτην σεζόν 2023-24, μετά τους Λος Άντζελες Λέικερς (σεζόν 2023-24) και Μιλγουόκι Μπακς (σεζόν 2024-25).