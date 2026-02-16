Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις : Στην Ελλάδα ο Αμερικάνος – Ενσωματώνεται άμεσα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 16/02 έφτασε ο Αμερικάνος στην Ελλάδα

Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις : Στην Ελλάδα ο Αμερικάνος – Ενσωματώνεται άμεσα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Άμεση αναμένεται να είναι η ενσωμάτωση του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού AKTOR, καταφτάνοντας στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας 16/02.

Όπως όλα δείχνουν το ντεμπούτο του θα πραγματοποιηθεί στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη, με τους πράσινους να χρειάζονται την βοήθειά του όσο το δυνατό το συντομότερο.

Η ήττα-σοκ από τον Κολοσσό Ρόδου στην GBL άρχισε να χτυπάει «καμπανάκια» στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, δεχόμενος 100 πόντους στην έδρα του (εκτός του Ολυμπιακού) μετά από κοντά 40 χρόνια.

Έτοιμος να ενσωματωθεί στην 6αδα των ξένων ο Αμερικάνος φόργουορντ, αφού πρώτα ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

