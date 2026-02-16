Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις : Στην Ελλάδα ο Αμερικάνος – Ενσωματώνεται άμεσα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού

Άμεση αναμένεται να είναι η ενσωμάτωση του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού AKTOR, καταφτάνοντας στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας 16/02.

Όπως όλα δείχνουν το ντεμπούτο του θα πραγματοποιηθεί στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη, με τους πράσινους να χρειάζονται την βοήθειά του όσο το δυνατό το συντομότερο.

Η ήττα-σοκ από τον Κολοσσό Ρόδου στην GBL άρχισε να χτυπάει «καμπανάκια» στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, δεχόμενος 100 πόντους στην έδρα του (εκτός του Ολυμπιακού) μετά από κοντά 40 χρόνια.

Έτοιμος να ενσωματωθεί στην 6αδα των ξένων ο Αμερικάνος φόργουορντ, αφού πρώτα ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.