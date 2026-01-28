Μπαρτζώκας για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: “Τα λόγια κάθε φορά αδικούν τα συναισθήματα”

Την στήριξη του αλλά και την απορία τους για το γεγονός ότι τα media έδειχναν σε επανάληψη τις δραματικές σκηνές από το τροχαίο στο οποίο βρήκαν τον θάνατο επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Στο περιθώριο των δηλώσεων για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στη EuroLeague, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε τα εξής για την τραγωδία στη Ρουμανίας: «Τα λόγια κάθε φορά αδικούν τα συναισθήματα. Είναι δραματικό και είναι πολύ άκυρο να βλέπεις το συμβάν συνέχεια στις οθόνες σου. Συλλυπητήρια να εκφράσουμε και εμείς με τα λόγια μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά για την αναμέτρηση της Πέμπτης (29/1) με την Μπαρτσελόνα είπε:

Για τον Τζόσεφ: «Ήρθε λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας. Είναι πολύ καλός παίκτης και η διοίκηση φρόντισε να τον φέρει. Θα είναι στη δωδεκάδα, γιατί οι Μόρις και Νιλικίνα δεν θα είναι. Εντυπωσιάστηκα με τη χθεσινή του προπόνηση. Είναι ευφυής και κατάλαβε τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τι παίκτης είναι, το δείχνει η καριέρα του. Θέλει να παίξει σε υψηλό επίπεδο και θα καταλάβει και αύριο πως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στη Μονακό δεν έπαιξε, αλλά είχε μια επαφή».

Για τον Γουόρντ: «Μπορείς να έχεις δημιουργία από όλες τις θέσεις. Το θέμα είναι να πασάρεις και να είσαι ανιδιοτελής. Έχει σχέση με το πόσο θες να συνεργαστείς επιθετικά και αμυντικά».

Για τις απουσίες: «Ο Τζόουνς και ο Μιλουτίνοφ θα παίξουν. Ο Παπανικολάου δεν θα είναι αύριο, έχει μια ισχιαλγία και δεν θα παίξει».

Για τον αγώνα: «Κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι στη Βαρκελώνη. Είναι το μοναδικό ματς που δεν χτυπήσαμε εκεί. Η ομάδα μας με αφορμή αυτό το ματς έδειξε βελτίωση. Φυσικά περιμένουμε να απαντήσουμε με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Όλα τα σημαντικά εκεί δεν τα κάναμε. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Η Ευρωλίγκα δείχνει πως οι ίδιες ομάδες μπορούν να παίξουν διαφορετικά μεταξύ τους. Θα παίξουμε καλύτερα και με τον κόσμο μας θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».