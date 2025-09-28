Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ανατροπή και πάτησε στην κορυφή της La Liga

Δυσκολεύτηκαν οι "μπλαουγκράνα"

EFE
DEBATER NEWSROOM

Η Μπαρτσελόνα πήρε σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, με γκολ των Κουντέ και Λεβαντόφσκι, και πάτησε στην κορυφή της La Liga.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ προηγήθηκε σχετικά νωρίς (31′) με τον Οντριοθόλα, όμως οι Καταλανοί απάντησαν πριν λήξει το ημίχρονο με τον Κουντέ να ισοφαρίζει σε 1-1. Τη νίκη για τους γηπεδούχους έδωσε ο Λεβαντόφκσι εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Γιαμάλ.

Οι “Μπλαουγκράνα”  πάτησαν στην κορυφή της βαθμολογίας με 19 βαθμούς μετά την ήττα της Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι στη 17η θέση της κατάταξης με 5 βαθμούς.

