Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 5-2: Η αρμάδα του Σιμεόνε διέλυσε την “Βασίλισσα”

Ένα απίθανο παιχνίδι εκτυλίχθηκε στο ντέρμπι της πρωτεύουσας μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Μαδρίτης με ανατροπές στο σκορ και 7 τέρματα.

Η ομάδα του Σιμεόνε υποχρέωσε την Ρεάλ Μαδρίτης σε βαριά ήττα με 5-2 δείχνοντας ότι είναι είναι το αφεντικό της πόλης. Η Ατλέτικο μπήκε με το πόδι στο γκάζι στον αγώνα, κυριάρχησε σε όλο το μήκος του γηπέδου και προηγήθηκε στο 14′, όταν έπειτα από γλυκιά σέντρα του Νίκο Γκoνζάλεθ στην περιοχή, ο Λε Νορμάν με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Κουρτουά για το 1-0.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε γρήγορα και βρήκε δύο δικά της γκολ με Εμπαπέ και Αρντά για να φθάσει στην ανατροπή πριν το ημίχρονο. Όμως μετά από αυτό, το παιχνίδι ήταν μονόλογος για τους γηπεδούχους.

Η Ατλετικό Μαδρίτης “διέλυσε” τη “Βασίλισσα” με δύο γκολ του Άλβαρες και τον Γκριεζμάν να βάζει το… κερασάκι στη νίκη των “ροχιμπλάνκος” στις καθυστερήσεις, μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς της και μείωσε τη διαφορά της από την κορυφή, επιτρέποντας πλέον και στην Μπαρτσελόνα να προσπεράσει τους “μερένγκες” στην πρώτη θέση της La Liga.