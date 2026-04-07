Μπανταλόνα – ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι της «μάχης» για το BCL

Με στόχο το 2-0 και την πρόκριση στο φάιναλ φορ του Basketball Champions League αγωνίζεται στην Καταλονία, απέναντι στην Μπανταλόνα, η ΑΕΚ την Τρίτη (7/4, 20:30).

Αν οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα καταφέρουν να πάρουν το «διπλό» στο “Palau Municipal d’Esports de Badalona”, θα κλείσουν άμεσα και εισιτήρια επιστροφής, αφού το φάιναλ φορ διεξάγεται το τριήμερο 7-9 Μαΐου, στην Μπανταλόνα. Θα καταφέρουν οι «κιτρινόμαυροι» ν’ αποκλείσουν, την «οικοδέσποινα» του φάιναλ φορ ή θα χρειαστεί να επιστρέψει η σειρά σε 3ο αγώνα, στη “Sunel Arena” την Τετάρτη του Πάσχα (15/4, 19:30);

Η επιστροφή στο φάιναλ φορ της διοργάνωσης αποτελεί τον «πόθο» των «κιτρινόμαυρων», μετά την κατάληψη της 3ης θέσης στο φάιναλ φορ στο δικό τους «σπίτι», την περασμένη σεζόν (2024-25).

Η ΑΕΚ νίκησε με 87-84 στον πρώτο προημιτελικό απέναντι στην Μπανταλόνα στα Λιόσια γνωρίζοντας πως η διαφορά δεν έχει καμία σημασία, καθώς η πρόκριση στο φάιναλ φορ κρίνεται στις 2 νίκες (best of 3). Και τώρα… καλείται να νικήσει όχι μόνο τους Ρίκι Ρούμπιο, Τζαμπάρι Πάρκερ και Άνταμ Χανγκά, αλλά και τον 6ο παίκτη… δηλαδή το φίλαθλο κοινό της ισπανικής ομάδας.

Η Ένωση έχει το πλεονέκτημα έδρας, καθώς τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου της στη φάση των «16». Αυτό σημαίνει πως ακόμη κι αν η σειρά είναι στο 1-1 μετά τον δεύτερο προημιτελικό (7/4, 20:30 Cosmote Sport 4) επί ισπανικού εδάφους, τότε η σειρά επιστρέφει στην Αθήνα και τη “SUNEL Arena”, όπου οι παίκτες του Σάκοτα θα έχουν στο πλευρό τους το φίλαθλο κοινό τους. Αν χρειαστεί τρίτος αγώνας, τότε αυτός έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη “SUNEL Arena” στις 15 Απριλίου (19:30).