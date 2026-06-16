Μουντιάλ 2026: Όρθια η Σαουδική Αραβία, 1-1 με Ουρουγουάη – Έγραψε ιστορία ο Δώνης (βίντεο)

Δύο στα δύο για τις εκπλήξεις στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Μετά το 0-0 που απέσπασε το Πράσινο Ακρωτήρι από την Ισπανία στην πρεμιέρα του γκρουπ, σειρά πήρε η Σαουδική Αραβία. Με τον Γιώργο Δώνη στο τιμόνι τους τα «Πράσινα Γεράκια» απέσπασαν «χρυσό» βαθμό από την Ουρουγουάη (1-1) στο «Μαϊάμι Στάντιουμ», κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για να βρεθούν στους «32» του τουρνουά.

Οι παίκτες του Δώνη, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ, όχι απλά «κοίταξαν στα μάτια» την Ουρουγουάη στο πρώτο 45λεπτο, αλλά κατάφεραν και να μπουν στ’ αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα στο σκορ. Ο 29χρονος αμυντικός της Αλ Νασρ, Αλ Αμρί, εκμεταλλεύτηκε την προσωρινή απόκρουση του Μουσλέρα σε κεφαλιά του Αλ Χαϊμπάρι και από κοντά «έγραψε» το 1-0 στο 41ο λεπτό.

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Με δύο αλλαγές που έκανε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Μπιέλσα, η Ουρουγουάη τα έπαιξε όλα για όλα. Στο 60′ το συρτό σουτ του Ουγκάρτε σταμάτησε στη ρίζα της δεξιάς δοκού (βρήκε λίγο τη μπάλα και ο Οβάις), ενώ στο 67′ ο τερματοφύλακας της Σ. Αραβίας είπε «όχι» στο απευθείας φάουλ του Βαλβέρδε.

Συνέχιζε να πιέζει με όλους τους τρόπους η «Σελέστε» και στο 80′ κατάφερε να φτάσει στιο 1-1 με το σουτ του Αραούχο μετά την προσωρινή επέμβαση του Αλ Οβάις στην κεφαλιά του Βίνια. Στο 90′ και 93′ και πάλι ο Αλ Οβάις ήταν στη σωστή θέση απομακρύνοντας σωτήρια ισάριθμα σουτ του Βαλβέρδε.

Διαιτητής: Μ. Μαριάνι (Ιταλία)

Κίτρινες: Αλ Αμρί

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (Γιώργος Δώνης): Αλ Οβάις, Αλ Aμρί, Αλ Ταμπάκτι, Αμπντουλχαμίντ (90’+2 Λατζάμι), Αλ Χάρμπι (90’+2 Αλ Χαμντάν), Αλ Σαμάτ (81′ Μπου Γουάσλ), Αλ Τζουβάιρ (63′ Νασέρ Αλ Νταουσάρι), Αλ Χαϊμπάρι, Κάνο, Σαλέμ Αλ Νταουσάρι, Αλ Μπρικάν (90’+2 Αλ Χατζί)

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα, Κάσερες, Βαρέλα, Ολιβέρα, Βίνια (90′ Αγκίρε), Ουγκάρτε (72′ Ντε λα Κρους), Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε, Αραούχο (81′ Ροντρίγκες), Νούνιες (46′ Κανόμπιο), Βίνιας (46′ Σανάμπρια)

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Δώνης: «Δεν έχουμε ακόμα την τακτική ευελιξία που χρειάζεται»

Ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, Γιώργος Δώνης, δήλωσε ότι δεν έχει παραμείνει αρκετό καιρό στη θέση του ώστε να εξασφαλίσει ότι η ομάδα διαθέτει την τακτική ευελιξία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει μια έμπειρη ομάδα σαν την Ουρουγουάη, μετά το 1-1 με τους Νοτιοαμερικανούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Δώνης, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ, αντικατέστησε τον Ερβέ Ρενάρ στα τέλη Απριλίου και το παιχνίδι του 8ου ομίλου στο Miami Stadium ήταν το πρώτο του επίσημο ματς με την ομάδα, μετά από τρία φιλικά προετοιμασίας.

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«Για εμάς, μέσα σε τρεις εβδομάδες προσπαθούμε να στήσουμε το παιχνίδι μας, να το αναπτύξουμε και να αποκτήσουμε καλύτερο ομαδικό πνεύμα», είπε ο Δώνης και συνέχισε: «Όταν αντιμετωπίζεις συγκεκριμένους αντιπάλους, ο ένας βαθμός είναι θετικό αποτέλεσμα και μια ώθηση για την ψυχολογία μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να μάθω την ομάδα μου, προσπαθώ να μάθω τους παίκτες μου και να τους γνωρίσω. Βλέπω πώς αντιδρούν και συμπεριφέρονται και αυτό που έχω δει είναι ότι, λόγω έλλειψης χρόνου, δεν μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι μέσα στον αγώνα. Ξέρουμε να παίζουμε 4-4-2 ή 4-3-2-1, αλλά πρέπει να μπορούμε να παίξουμε με τρεις μέσους ή με πέντε αμυντικούς. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, δεν είμαστε τόσο ευέλικτοι. Χρειάζεται χρόνος για να μάθεις πώς να το κάνεις».

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλό έλεγχο του παιχνιδιού και ευκαιρίες να σκοράρουμε χωρίς να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί», πρόσθεσε ο Δώνης και κατέληξε: «Στο δεύτερο ημίχρονο, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ένα πιθανό σενάριο ήταν ότι, αφού προηγηθήκαμε, σκεφτήκαμε περισσότερο αμυντικά. Είχαμε ήδη σκοράρει και θέλαμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Ήμασταν, ίσως, κουρασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο; Φάνηκε ότι δεν είχαμε την ίδια ένταση. Ο αντίπαλος μπόρεσε να μπει πιο βαθιά στην περιοχή μας. Δεν δείξαμε αρκετή αυτοπεποίθηση για να κρατήσουμε την κατοχή και να αλλάξουμε τον ρυθμό τους, με αποτέλεσμα να δεχόμαστε πίεση κοντά στην περιοχή μας. Ευτυχώς είχαμε έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα και μια εξαιρετική άμυνα σήμερα. Προσπαθώ να μάθω καλύτερα την ομάδα μου και να δω πώς σκεφτόμαστε».