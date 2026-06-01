ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του

Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του το απόγευμα της Δευτέρας 1/6 αποχαιρέτησε τον Μάριο Οικονόμου.

«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε την πρόωρη απώλεια του Μάριου Οικονόμου, μόλις στα 33 του χρόνια.

Ξεκινώντας την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο Μάριος Οικονόμου τίμησε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του. Διακρίθηκε τόσο ως μέλος της Εθνικής Ελλάδας όσο και στην πορεία του στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» ανέφερε.