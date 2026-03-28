Μαρινέλλα: Το αντίο από τους Νίκο Γκάλη και Παναγιώτη Γιαννάκη

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, με τους Νίκο Γκάλη και Παναγιώτη Γιαννάκη να την αποχαιρετούν.

Συγκεκριμένα, οι δυο θρύλοι του ελληνικού και όχι μόνο μπάσκετ είπαν το δικό τους αντίο στην Μαρινέλλα.

“Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια αληθινή Κυρία… Θα μείνει αξέχαστη! Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της” ανέφερε ο Νίκος Γκάλης.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Γιαννάκης έγραψε «τα λόγια είναι περιττά απόψε…».

Η Μαρινέλλα όντας φανατική οπαδός του μπασκετικού Άρη αλλά και γενικώς του αθλήματος ήταν παρούσα στα περισσότερα παιχνίδια του Άρη τη δεκαετία του ’80, με τους αθλητές μετά από επιτυχίες να γιορτάζουν στο κέντρο διασκέδαση «Ακρόαμα» τις διακρίσεις και τα τρόπαια και την ίδια να τραγουδάει το θρυλικό «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά».