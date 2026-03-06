Μαρία Σάκκαρη: Κόντρα στην 18χρονη Λίλι Τάγκερ για το Indian Wells

Η Μαρία Σάκκαρη, που βρίσκεται πλέον στην 34η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA), μπαίνει στη «μάχη» του Indian Wells και στον πρώτο αγώνα της θα παίξει κόντρα στην 18χρονη ταλαντούχα Αυστριακή, Λίλι Τάγκερ, Νο 119 στον κόσμο.

Η νεαρή απέκλεισε με 6-2, 6-4 τη Βαρβάρα Γκρατσέβα (Νο 58) και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε περάσει με μπάι στη φάση των «64». Οι δύο παίκτριες θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους και η νικήτρια μάλλον θα παίξει κόντρα στην Ίγκα Σβιόντεκ (Νο 2 στον κόσμο).