Μαρία Σάκκαρη: Κέρδισε με 2-1 σετ την Κρούγκερ μετά από "μαραθώνιο" 3,5 ωρών και πέρασε στον δεύτερο γύρο του Πεκίνου

Συνεχίζει στο τουρνουά WTA 1000

Μαρία Σάκκαρη: Κέρδισε με 2-1 σετ την Κρούγκερ μετά από “μαραθώνιο” 3,5 ωρών και πέρασε στον δεύτερο γύρο του Πεκίνου
Την νίκη με 2-1 σετ (7-6 (5), 6-7 (5), 7-5), έπειτα από “μαραθώνιο” 3,5 ωρών πήρε η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην Αμερικανίδα, Άσλιν Κρούγκερ και προκρίθηκε στον 2ο γύρο στο WTA 1000 του Πεκίνου, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λέιλα Φερνάντεζ από τον Καναδά.

Σε ένα παιχνίδι διάρκειας τριών ωρών και 29 λεπτών, με συνεχείς μεταπτώσεις στην απόδοση των παικτριών και 148 συνολικά αβίαστα λάθη, η Μαρία Σάκκαρη ήταν αυτή που είχε τον τελευταίο λόγο στο 3ο σετ, εκεί όπου βρέθηκε πίσω με 4-2, όμως έφθασε στην ανατροπή και στην πρόκριση.

Η Σάκκαρη τελείωσε τον αγώνα με 20 winners και 60 αβίαστα λάθη, αλλά στο τέλος δεν τα πλήρωσε καθώς η Κρούγκερ υπέπεσε σε 88 αβίαστα λάθη και οι 35 winners που είχε, δεν έφθασαν.

