«Μάχη» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου πόλο ανδρών: Η ημέρα, η ώρα και το κανάλι του μεγάλου αγώνα

Θα τα δώσουν όλα για τον τίτλο

Γεράσιμος Λυμπέρης

Την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου πόλο ανδρών πήραν οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός νικώντας στα ημιτελικά τους Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιο αντίστοιχα.

Ο μόνιμος φιναλίστ, πολυνίκης του θεσμού και κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός θα είναι παρών και στον φετινό τελικό (2026) του Stoiximan Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, στο κλειστό κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη.

Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 15-8 επί του Απόλλωνα Σμύρνης στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης και προκρίθηκαν στον 33ο τελικό της ιστορίας τους, όπου θα διεκδικήσουν το 27ο τρόπαιό τους στον θεσμό.

Αντίπαλος του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό, αύριο Σάββατο (28/2) στις 17:30, θα είναι ο Παναθηναϊκός (που νίκησε νωρίτερα τον Πανιώνιο 15-11), όπως και πέρυσι.

Η μετάδοση του μεγάλου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα πραγματοποιηθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

