Λυών – ΠΑΟΚ: Ο “Δικέφαλος” έτοιμος να τα δώσει όλα για εκείνους από ψηλά

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Λυών στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League (22:00, Cosmotesport 4) και με οδηγό τους αδικοχαμένους φιλάθλους του, στοχεύει στο διπλό.

Η ομάδα της Θεσσαλονικής θρηνεί με τις οικογένειες των 7 θυμάτων στο μοιραίο τροχαίο στην Ρουμανία και θα τα δώσει όλα για να τους κάνει περήφανους. Παρά το αίτημα να αναβληθεί ο αγώνας, η UEFA αρνήθηκε και έτσι ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστει να αγωνιστεί παρά το βαρύ κλίμα που επικρατεί.

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα έχει γεμάτο οπλοστάσιο κόντρα στους Γάλλους, με μόνη απουσία τον Ιβανούσεφ. Η Λυών από την άλλη δεν θα έχει στην διαθεσή της τους Φοφανά, Ταγλιαφίκο, Τολισό και Νουάμα λόγω τραυματισμών.

Ο δικέφαλος του βορρά βρίσκεται στην 12η θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς και δεν κινδυνεύει να τεθεί εκτός αυτής. Οι 3 βαθμοί μπορεί να τον βρούν και εντός 8αδας, συνεχίζοντας απευθείας στους «16».

Οι Γάλλοι βρίσκονται στην κορυφή με 18 βαθμούς (σε ισοβαθμία με την Άστον Βίλα) και θα ψάξουν την νίκη με σκοπό να παραμείνουν εκεί. Έχει δεχτεί μόνο 3 γκολ, με μοναδική ήττα εκτός έδρας από την Ρεαλ Μπέτις (2-0), παραμένοντας αήττητη στην έδρα της.

Θυμίζουμε ότι και η Ρεάλ Μπέτις που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ στις 22/01 ήρθε ως αήττητη στην Θεσσαλονίκη, όμως η ομάδα του Ρουμάνου τεχνικού την «λύγισε» με 2-0.

Οι δύο τους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι στις 7/11/1973 στο τότε Κύπελλο Κυπελλούχων, όπου ο ΠΑΟΚ την συνέτριψε με 4-0 στην κατάμεστη Τούμπα και πέρασε στους «16» της διοργάνωσης. Στην συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπος με την Μίλαν όπου τελείωσε και το ταξίδι του.