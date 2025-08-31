Λούκα Ντόντσιτς: Έγραψε ιστορία στην πρώτη νίκη της Σλοβενίας στο EuroBasket 2025

Ο Λούκα Ντόντσιτς οδήγησε την Σλοβενία στην πρώτη της νίκη στο EuroBasket 2025 καταβάλλοντας την αντίσταση του Βελγίου με 86-69.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ, οδηγώντας τη Σλοβενία στη νίκη, και έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης από το 1995 που πετυχαίνει triple-double στη διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι όμως, αυτό δεν ήταν το μοναδικό επίτευγμα της βραδιάς. Ο σταρ των Λέικερς έγινε επίσης ο νεότερος παίκτης στον 21ο αιώνα που ξεπερνά τους 400 πόντους, τις 100 ασίστ και τα 100 ριμπάουντ στο EuroBasket. LUKA DONCIC BECOMES THE 4TH PLAYER IN RECORDED #EUROBASKET HISTORY TO POST TRIPLE-DOUBLE 🔥 pic.twitter.com/UoinUhhMGD— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025

Η λίστα των τεσσάρων* triple-double σε EuroBasket