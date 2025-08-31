Λούκα Ντόντσιτς: Έγραψε ιστορία στην πρώτη νίκη της Σλοβενίας στο EuroBasket 2025
Μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ ο Σλοβένος σταρ
Ο Λούκα Ντόντσιτς οδήγησε την Σλοβενία στην πρώτη της νίκη στο EuroBasket 2025 καταβάλλοντας την αντίσταση του Βελγίου με 86-69.
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ, οδηγώντας τη Σλοβενία στη νίκη, και έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης από το 1995 που πετυχαίνει triple-double στη διοργάνωση.
Κι όμως, αυτό δεν ήταν το μοναδικό επίτευγμα της βραδιάς. Ο σταρ των Λέικερς έγινε επίσης ο νεότερος παίκτης στον 21ο αιώνα που ξεπερνά τους 400 πόντους, τις 100 ασίστ και τα 100 ριμπάουντ στο EuroBasket.
Η λίστα των τεσσάρων* triple-double σε EuroBasket
- Τόνι Κούκοτς (Κροατία): 15 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 11 ασίστ κόντρα στην Φινλανδία το 1995
- Ράρες Μαντακέ (Ρουμανία): 14 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ κόντρα στο Μαυροβούνιο το 2017
- Ματέους Πονίτκα (Πολωνία): 26 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 10 ασίστ κόντρα στην Σλοβενία το 2022
- Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία): 26 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 11 ασίστ κόντρα στο Βέλγιο το 2025
