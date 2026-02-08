Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: “Όσκαρ ανατροπής” με Χάαλαντ – Έμειναν στο κυνήγι της Άρσεναλ οι “Πολίτες”

Μεγάλη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι στις καθυστερήσεις στο «Άνφιλντ» στο ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ με 2-1, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Premier League, με την οποία κατάφερε να μειώσει και πάλι τη διαφορά στους έξι βαθμούς από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας Άρσεναλ, παραμένοντας στη διεκδίκηση του τίτλου.

Η «μονομαχία» των τελευταίων δύο ομάδων που έχουν στεφθεί πρωταθλήτριες Αγγλίας ήταν συναρπαστικό στα τελευταία λεπτά. Η ομάδα του Αρνε Σλοτ προηγήθηκε με τον Σόμποσλαϊ (74′), και τους «πολίτες» να ισοφαρίζουν με τον Μπερνάντο Σίλβα στο 84ο λεπτό και τον Χάαλαντ να εκμεταλλεύεται την ανατροπή του Νούνιες από τον Αλισον και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι «κόκκινοι» δεν μπόρεσαν να πετύχουν τη δεύτερη σερί επιτυχία τους στο πρωτάθλημα, προκειμένου να παραμείνουν στη διεκδίκηση μιας θέσης στην τετράδα της βαθμολογίας, χάνοντας έδαφος στη μάχη για το «εισιτήριο» της league phase του Champions League, την ώρα που οι «σίτιζενς», με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρόκρισή τους στον τελικό του League Cup, επέστρεψαν στις νίκες, ύστερα από την ισοπαλία κόντρα στην Τότεναμ στο Λονδίνο.

Νωρίτερα, ο Χαράλαμπος Κωστούλας ήταν στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον (αντικαστάθηκε στο 82′), στο ματς κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, είχε καλή παρουσία, αλλά δεν το χάρηκε, καθώς η ομάδα του Λονδίνου με το γκολ του Ισμαϊλα Σαρ στο 61ο λεπτό πήρε τη σπουδαία νίκη μέσα στην έδρα των «γλάρων», παίρνοντας την πρώτη τους νίκη μετά από 12 ματς και ξεπερνώντας τους στη βαθμολογία.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα και οι σκόρερ της 25ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Λιντς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 (26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν – 86′ Λούκα) Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 2-0 (37′ Μπεμό, 81′ Φερνάντες) Άρσεναλ-Σάντερλαντ 3-0 (42′ Θουμπιμέντι, 66′, 90’+ Γκιοκέρες) Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 1-1 (55′ Ράγιαν – 22′ Ρότζερς) Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 0-2 (13′ Σάμερβιλ, 26′ Καστεγιάνος) Φούλαμ-Έβερτον 1-2 (18′ αυτ. Μικολένκο – 76′ Ντιούσμπερι-Χολ, 83’αυτ. Λένο) Γουλβς-Τσέλσι 1-3 (54′ Αροκοντάρε-13’πεν., 35’πεν. 38′ Πάλμερ) Νιούκαστλ-Μπρέντφορντ 2-3 (24′ Μπότμαν, 79’πεν. Γκιμαράες – 37′ Γιάνελτ, 45+2’πεν. Τιάγκο, 85′ Ουαταρά) Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 0-1 (61′ Σαρ) Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2 (74′ Σόμποσλαϊ-84′ Σίλβα, 90’+ πεν. Χάαλαντ)