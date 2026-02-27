Κλήρωση Conference League: Με την Τσέλιε η ΑΕΚ στους “16” της διοργάνωσης

Η ΑΕΚ έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής μέσω της κλήρωσης του Conference League στην φάση των “16” της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει μία ομάδα που βρήκε μπροστά της και στην League Phase.

Ειδικότερα, η κληρωτίδα έβγαλε την Τσέλιε στον δρόμο της Ένωσης για την φάση των “16” του Europa League.

Η ΑΕΚ τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας στην League Phase του Conference League και το γεγονός αυτό της δίνει το δικαίωμα να παίξει εντός έδρας τη ρεβάνς για τους 16 της διοργάνωσης αλλά και στα προημιτελικά αν βρεθεί εκεί.

Τα δύο ματς της ΑΕΚ απέναντι σε Τσέλιε θα λάβουν χώρα στις 12 και 19 Μαρτίου, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στην “Allwyn Arena”.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των 16:

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο

Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ

Τσέλιε – ΑΕΚ

Φιορεντίνα – Ράκοβ

Ριέκα – Στρασμπούρ

Αν η ΑΕΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέλιε στη φάση των 16 τότε θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά του Conference League μία εκ των Σαμσουσνπόρ ή Ράγιο Βαγεκάνο.

οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά:

