«Έπεσε» το Facebook – Προβλήματα στη σύνδεση αναφέρουν οι χρήστες της πλατφόρμας
Το πρωί της Κυριακής 19/7
Πολλά προβλήματα στη σύνδεση τους αναφέρουν οι χρήστες του Facebook το πρωί της Κυριακής 19/7.
Συγκεκριμένα, οι χρήστες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης αποσυνδέθηκαν ξαφνικά το πρωί της Κυριακής 19/7, βγάζοντας τους το παρακάτω μήνυμα το οποίο ανέφερε ότι «ο λογαριασμός σας δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, λόγω τεχνικού προβλήματος. Περιμένουμε να λυθεί σύντομα. Δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά».
πηγή στην Google
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