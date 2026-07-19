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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το Facebook – Προβλήματα στη σύνδεση αναφέρουν οι χρήστες της πλατφόρμας

Το πρωί της Κυριακής 19/7

«Έπεσε» το Facebook – Προβλήματα στη σύνδεση αναφέρουν οι χρήστες της πλατφόρμας
Unsplash
DEBATER NEWSROOM

Πολλά προβλήματα στη σύνδεση τους αναφέρουν οι χρήστες του Facebook το πρωί της Κυριακής 19/7.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης αποσυνδέθηκαν ξαφνικά το πρωί της Κυριακής 19/7, βγάζοντας τους το παρακάτω μήνυμα το οποίο ανέφερε ότι «ο λογαριασμός σας δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, λόγω τεχνικού προβλήματος. Περιμένουμε να λυθεί σύντομα. Δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά».

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