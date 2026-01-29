Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Λιόν – ΠΑΟΚ: Ισοφαρίζει (2-2) ο Μεϊτέ – Δεν πανηγυρίζει το γκολ

Παγωμένο γκολ

Λιόν – ΠΑΟΚ: Ισοφαρίζει (2-2) ο Μεϊτέ – Δεν πανηγυρίζει το γκολ
(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:32

Ο ΠΑΟΚ βρήκε ένα ακόμη γκολ (2-2) κόντρα στη Λιόν εκτός έδρας για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Παρότι αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο από την αποβολή του Κωνσταντέλια στο 41ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ έκανε με κεφαλιά του Μεϊτέ το 2-2 στο 67ο λεπτό, με τους παίκτες της ομάδας να μην πανηγυρίζουν ξανά λόγω της τραγωδίας με 7 νεκρούς οπαδούς της ομάδας.

