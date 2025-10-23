Λιλ – ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα συνεχίζεται σήμερα με ελληνικό ενδιαφέρον καθώς ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λιλ το βράδυ της Πέμπτης (23/10).

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι Cosmote Sport 5.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ωστόσο θέλει θετικό αποτέλεσμα στη Γαλλία καθώς έχει μόνο ένα βαθμό στη διοργάνωση (το 0-0 με τη Μακάμπι στην Τούμπα) και μία ήττα από την Θέλτα στο Βίγκο στο Europa League.

Η γαλλική ομάδα έχει κάνει το 2 στα 2, νικώντας τη Μπραν (εντός) και τη Ρόμα (εκτός) και βρίσκεται στην 6η θέση με 6 βαθμούς.