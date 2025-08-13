Κυριακόπουλος: «Μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση» – Μήνυμα συμπαράστασης στους πυρόπληκτους

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (14/8, 21:00) δεύτερου αγώνα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, που θα διεξαχθεί στο «Miejski Stadion» της Κρακοβίας.

Ο 29χρονος διεθνής μπακ των «πράσινων» τόνισε πως υπάρχει αυτοπεποίθηση στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού, αλλά και πίστη για την πρόκριση. Επίσης σε ερώτηση που του έγινε για τις μεγάλες φωτιές στην Αχαΐα, την ιδιαίτερη πατρίδα του, τόνισε πως «…πρέπει επιτέλους να βρεθεί μία λύση από το κράτος».

Αναλυτικά όσα είπε ο Κυριακόπουλος στη συνέντευξη Τύπου:

-Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να πάρει την πρόκριση, αλλά και για τις φωτιές στην Πάτρα, μιας και είναι από εκεί:

«Σίγουρα παίζουμε με μία πολύ μεγάλη ομάδα που σεβόμαστε. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση και πιστεύουμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα συμπαράστασης στους δικούς μου ανθρώπους, αλλά όλους στην Πάτρα που δοκιμάζονται από τις φωτιές, αλλά και σε κείνους που δοκιμάζονται στις υπόλοιπες πόλεις. Επιτέλους να βρει μία λύση το κράτος για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα».

-Για την καλή εμφάνιση του πρώτου αγώνα που έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα να «φοβάται»:

«Η ομάδα έδειξε πολύ καλά δείγματα στο πρώτο παιχνίδι. Τα πήγαμε καλά αμυντικά, είχαμε τις ευκαιρίες να κάνουμε γκολ. Ήταν το μοναδικό πράγμα που μας έλλειψε όπως και στα ματς με την Ρέιντζερς. Ελπίζω αύριο να καταφέρουμε να σκοράρουμε και να πάρουμε την πρόκριση».