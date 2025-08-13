Φωτιά στην Πάτρα: Εκκενώθηκε το Καραμανδάνειο για προληπτικούς λόγους – Καίει ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο

Στην προληπτική εκκένωση του νοσοκομείου Παίδων της Αχαΐας «Καραμανδάνειο» προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης 13/8 οι Αρχές μετά τη φωτιά που καίει στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) «για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας.

Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια».

Φωτιά στην Πάτρα: Εκκενώνεται προληπτικά το «Κωνσταντοπούλειο» ευγηρείο

Στην προληπτική εκκένωση του «Κωνσταντοπούλειου» ευγηρείου, που βρίσκεται στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, προχωρούν οι αρχές, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Οι φιλοξενούμενοι στο ευγηρείο αναμένεται να μεταφερθούν στο κέντρο εκπαίδευσης Τεχνικού, του στρατού, στην περιοχή των Συνόρων της Πάτρας, όπου έχει διαμορφωθεί χώρος για την υποδοχή των πολιτών.

Φωτιά στην Πάτρα: Καίει ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο – Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Τη δική τους μάχη με τις φλόγες προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα της φωτιάς στην Αχαΐα που ξέσπασαν την Τρίτη 12/8 δίνουν για μια ακόμη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο μέτωπο επιχειρούν πάνω από 250 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 73 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Από αέρος δεν σταματούν τις ρίψεις νερού 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Στις 17:53 στάλθηκε ένα ακόμη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκόχορο να μετακινηθούν προς την Πάτρα. Νωρίτερα, μήνυμα του το 112 καλεί τους κατοίκους της περιοχής Ρωμανός να εκκενώσουν προς την Πάτρα.

Φωτιά στην Πάτρα: Καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα

Η καταστροφική πυρκαγιά καίει τη σκεπή του γυναικείου μοναστηριού με τους πυροσβέστες, τις μοναχές και εθελοντές να δίνουν τιτάνια μάχη για να αποσοβίσουν τα χειρότερα.