Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία της League Phase μετά την πρεμιέρα

Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 27 γκολ σε εννέα αγώνες ξεκίνησε η League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που αποτελεί τη βασική καινοτομία της φετινής διοργάνωσης.

Τη μεγάλη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε ο Λεβαδειακός που επιβλήθηκε 4-1 του ΠΑΟΚ και σημαντική η εκτός έδρας νίκη του Άρη με 1-0 στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού.

Στο πρώτο παιχνίδι της League phase την Τρίτη 16/09 ο Βόλος επικράτησε 3-1 της Ηλιούπολης στο γήπεδο της δεύτερης.

Στο κύριο μενού των αγώνων την Τετάρτη 17/09, εκτός από την εντός έδρας νίκη του Λεβαδειακού και την εκτός έδρας του Άρη, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 1-0 της Athens Kallithea στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και η ΑΕΚ νίκησε με το ίδιο σκορ το Αιγάλεω στο “Σταύρος Μαυροθαλασσίτης”.

Ευρείες νίκες σημείωσαν ο ΟΦΗ επί της Καβάλας με 3-0 στο “Θεόδωρος Βαρδινογιάννης” και ο Ατρόμητος με 4-2 επί της Ελλάδας Σύρου. Ισόπαλο 2-2 έληξε το παιχνίδι Μαρκό-ΑΕΛ και 1-1 αυτό της Κηφισιάς με τον Αστέρα AKTOR.

Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων συνεχίζεται η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η οποία ήρθε για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ελλάδας μέσα από το ανανεωμένο format της διοργάνωσης και υπόσχεται συγκινήσεις για τους φιλάθλους και τις ομάδες.

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase. Υπενθυμίζεται ότι λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, δεν θα αγωνιστούν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.

*Οι αγώνες Άρης-Μαρκό, Athens Kallithea-ΟΦΗ, Βόλος-Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός, ΑΕΚ-Παναιτωλικός και ΑΕΛ-Λεβαδειακός, θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.