Κύπελλο Ελλάδας: Δείτε LIVE την ηλεκτρονική κλήρωση της League Phase

Νέα εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται η πρώτη ηλεκτρονική κλήρωση για τη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Δείτε LIVE την κλήρωση:

Η διαδικασία γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με ηλεκτρονικό τρόπο, ακολουθώντας τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων και σηματοδοτώντας τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του θεσμού.

Από τα προκριματικά προέκυψαν τα γκρουπ δυναμικότητας για 20 ομάδες.

Κάθε ομάδα θα παίξει 4 ματς (2 εντός και 2 εκτός) με ομάδα από το κάθε ένα γκρουπ δυναμικότητας.

Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

Κύπελλο Ελλάδας: Τα γκρουπ

1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.

2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ.

3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea.

4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω.

5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό.