Κριστιάνο Ρονάλντο: Έκανε πρόταση γάμου στην Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο (Φωτογραφία)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το πήρε απόφαση να αποχωρήσει από το κλαμπ των «εργένηδων» και έκανε πρόταση γάμου στην εκλεκτή της καρδιάς του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Συγκεκριμένα, την κίνηση του Πορτογάλου σούπερ σταρ γνωστοποίησε η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ με ανάρτησή της στα social media τη Δευτέρα 11/8.

Μάλιστα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε την πρόταση γάμου με ένα μονόπετρο, το οποίο στη φωτογραφία που κοινοποίησε συγκέντρωσε πάνω του τα βλέμματα.

«Ναι, θέλω. Σε αυτή και σε όλες τις ζωές μου» ανέφερε η Τζορτζίνα.