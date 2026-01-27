Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Kώστας Τσιμίκας: Χτύπησε την «πόρτα» της Λίβερπουλ η Μπεσίκτας για την απόκτησή του

Η Έλληνας απέκτησε τον πρώτο του «μνηστήρα»

DEBATER NEWSROOM

Μετά από την πληροφορία ότι ο Κώστας Τσιμίκας θα παραμείνει στην Ρόμα, ο έγκριτος δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έκανε προσπάθειά να τον αποκτήσει ως δανεικό.

Μιας και η Λίβερπουλ δεν είναι πρόθυμη να ενεργοποιήσει την επιστροφή του Έλληνα μπακ από τους Ιταλούς μέχρι το καλοκαίρι, οι Τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία και έσπευσαν να τον ζητήσουν ως δανεικό.

Ο «Τσίμι» αρνήθηκε σε μια τέτοια μετακίνηση, ενώ οι άνθρωποι της Ρόμα αναφέρουν ότι πρέπει να βρεθεί πρώτα ανατικαταστάτης του πριν μπει σε συζητήσεις παραχώρησής του.

