Kώστας Τσιμίκας: Χτύπησε την «πόρτα» της Λίβερπουλ η Μπεσίκτας για την απόκτησή του

Μετά από την πληροφορία ότι ο Κώστας Τσιμίκας θα παραμείνει στην Ρόμα, ο έγκριτος δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έκανε προσπάθειά να τον αποκτήσει ως δανεικό.

Μιας και η Λίβερπουλ δεν είναι πρόθυμη να ενεργοποιήσει την επιστροφή του Έλληνα μπακ από τους Ιταλούς μέχρι το καλοκαίρι, οι Τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία και έσπευσαν να τον ζητήσουν ως δανεικό.

Ο «Τσίμι» αρνήθηκε σε μια τέτοια μετακίνηση, ενώ οι άνθρωποι της Ρόμα αναφέρουν ότι πρέπει να βρεθεί πρώτα ανατικαταστάτης του πριν μπει σε συζητήσεις παραχώρησής του.