Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός AKTOR 67-90: Με κεκτημένη ταχύτητα πήρε το διπλό – Ανησυχία για Χολμς

O Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR μετά τις δυο νίκες στην Euroleague επικράτησε 90-67 του Κολοσσού στην Ρόδο για την Basket League.

Πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Τι Τζέι Σορτς με 18 πόντους (5/6 διπ., 1/1 τριπ., 5 ασ.), με τον Όμερ Γιούρτσεβεν να προσθέτει άλλους 13 (4/6 διπ., 1/1 τριπ., 2/2 βολές, 9 ριμπ.) και τους Ντίνο Μήτογλου (5/7 διπ., 9 ριμπ.) και Νίκο Ρογκαβόπουλο να έχουν από 12.

Πάντως, οι «πράσινοι» θα περιμένουν να δουν τι συνέβη με τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό από την αναμέτρηση.

Από την πλευρά του Κολοσσού, πρώτος σκόρερ ήταν ο Γκάμπριελ Γκάλβανίνι με 13 πόντους (6/8 βολές), με τον Ράιαν Τέιλορ να προσθέτει άλλους 12 (3/4 διπ., 1/1 τριπ.) και τον Περικλή Κουρουπάκη 11 (7/10 βολές).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-28, 36-49, 55-67, 67-90

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καράσκο): Πετρόπουλος 6 (1/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Μπάρμπιτς 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ράιαν 12 (1), Γκαλβανίνι 13 (1), Άκιν 6, Καράμπελας 6 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κολοβέρος 6, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης 2 (3 κλεψίματα), Κουρουπάκης 11 (4 ριμπάουντ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 18 (1/1 τρίποντο, 5 ασίστ), Χολμς, Ναν 7 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Γκριγκόνις 9 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 12 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο), Καλαϊτζάκης 4, Ρογκαβόπουλος 12 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 σίστ, 1 κλέψιμο), Γκραντ 7 (1/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Κουζέλογλου 4 (3 ριμπάουντ), Τολιόπουλος 4 (1), Γιούρτσεβεν 12 (1/1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 4 λάθη, 1 μπλοκ)