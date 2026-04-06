Κλαμπ Μπριτζ για Χρήστο Τζόλη: «Κάθε πρόταση κάτω των 30 εκατ. ευρώ θα απορρίπτεται»

Ο Χρήστος Τζόλης είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα στο μεταγραφικό «παζάρι» του καλοκαιριού, με την Κλαμπ Μπριτζ να μην δέχεται προσφορές κάτω των 30 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με βέλγικα δημοσιεύματα «Η Κλαμπ Μπριζ θα πετάξει προσφορές κάτω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ κατευθείαν στα σκουπίδια», δείχνοντας και τις προθέσεις της ομάδας για τον παίκτη.

Christos Tzolis, il ragazzo d'oro che ha fallito in Premier League ma ora brilla in Europahttps://t.co/WVkmlwu5pp— GOAL Italia (@GoalItalia) April 6, 2026

Ο Έλληνας διεθνής την φετινή σεζόν μετράει 14 γκολ και 19 ασίστ σε 42 συμμετοχές, ενώ η Κλαμπ Μπριτζ δεν σκοπεύει να δώσει τόσο εύκολα τον παίκτη αλλά ούτε να χάσει χρόνο με χαμηλά ποσά.

Τότεναμ, Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Νάπολη είναι ανάμενσα στους «μνηστήρες» που θα κάνουν κρούση για τον παίκτη το καλοκαίρι.