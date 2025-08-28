Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Το συρτάκι του Τζόλη μετά την εντυπωσιακή νίκη της Μπριζ κόντρα στην Ρέιντζερς

Οι Βέλγοι τίμησαν τον Έλληνα παίκτη

Champions League: Το συρτάκι του Τζόλη μετά την εντυπωσιακή νίκη της Μπριζ κόντρα στην Ρέιντζερς
DEBATER NEWSROOM

Πανηγυρική πρόκληση στη League Phase του Champions League πήρε η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη που διέλυσε την Ρέιντζερς με 6-0.

Ο Έλληνας διεθνής σημείωσε γκολ στο 50′, αλλά και έδωσε και ασίστ στο πρώτο μέρος. Μάλιστα, η βελγική ομάδα για να τον ευχαριστήσει για την πολύτιμη συνεισφορά του, έπαιξε στα αποδυτήρια το συρτάκι, με τον 23χρονο να χορεύει σε ένα βίντεο που ανάρτησε ο σύλλογος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

