«Καλό παράδεισο αδέρφια!» – Συγκινητικές στιγμές και εντός Τούμπας από τους φίλους του ΠΑΟΚ

DEBATER NEWSROOM

Εντός του γηπέδου της Τούμπας βρέθηκαν φίλοι του ΠΑΟΚ προκειμένου να τιμήσουν τα θύματα της τραγωδίας σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, μετά τα όσα σημειώθηκαν έξω από τη φυσική έδρα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, κάποιοι από τους φίλους της ομάδας μπήκαν στην Θύρα 4 του γηπέδου και ανήρτησαν πανό θέλοντας με αυτό τον τρόπο να αποχαιρετήσουν τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους.

«Καλό παράδεισο, αδέρφια» έγραφε το πανό που ανήρτησαν, ενώ άφησαν και φαναράκια στον αέρα για να τιμήσουν τα θύματα της τραγωδίας.

