Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β 1-0: Φιέστα ανόδου με νέο τρίποντο (Βίντεο)
Η πόλη έχει στήσει το δικό της πάρτι για την άνοδο
Η Καλαμάτα επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού Β εντός έδρας στη φιέστα ανόδου στη Super League.
Συγκεκριμένα, η «Μαύρη Θύελλα» σε ένα εορταστικό παιχνίδι πήρε τη νίκη με γκολ του Μιράντα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
Πλέον, με αυτή τη νίκη η Καλαμάτα έφτασε τους 37 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός Β έμεινε στους 18 βαθμούς στα playoffs του νοτίου ομίλου της Sl2.
