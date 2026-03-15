Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β 1-0: Φιέστα ανόδου με νέο τρίποντο (Βίντεο)

Η Καλαμάτα επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού Β εντός έδρας στη φιέστα ανόδου στη Super League.

Συγκεκριμένα, η «Μαύρη Θύελλα» σε ένα εορταστικό παιχνίδι πήρε τη νίκη με γκολ του Μιράντα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, με αυτή τη νίκη η Καλαμάτα έφτασε τους 37 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός Β έμεινε στους 18 βαθμούς στα playoffs του νοτίου ομίλου της Sl2.