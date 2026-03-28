Καλαμάτα – Ηρακλής 1-0: Πήρε και το Super Cup η «Μαύρη Θύελλα»

Η Καλαμάτα μετά την ιστορική άνοδο επικράτησε 1-0 του Ηρακλή στον τελικό του Super Cup της Super League 2 που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 50ο λεπτό ο Γκέλιος δίνοντας το τρόπαιο στην Καλαμάτα.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Στουρνάρας, Τσάκλα, Εραμούσπε, Βιτλής, Κατσίκας, Κράιντς, Φοφανά, Ουάρντα, Τζίμας, Ντέλετιτς, Μάναλης.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Γκέλιος, Βαφέας, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Κατάλντι, Οικονόμου, Τσέλιος, Παμλίδης, Μορέιρα, Τσίνο Μορέιρα, Μάντζης.