Νέο ρεσάλτο Αμερικανών κομάντο σε τάνκερ στον Ινδο-Ειρηνικό (βίντεο)

Νηοψία σε τάνκερ στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού πραγματοποίησαν οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, λίγες μέρες μετά την κατάσχεση του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα social media, ότι Αμερικανοί στρατιώτες έκαναν νηοψία σε τάνκερ που έπλεε χωρίς σημαία, προειδοποιώντας ότι θα «χτυπήσουν τα δίκτυα του Ιράν οπουδήποτε και αν λειτουργούν».

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δήλωσε ότι το πλοίο – στόχος αναγνωρίστηκε ως «M/V Tifani» και η νηοψία ολοκληρώθηκε «χωρίς απρόοπτα».