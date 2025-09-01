Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Και επίσημα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο Φώτης Ιωαννίδης

Η ρήτρα «μαμούθ» στο συμβόλαιο του Έλληνα επιθετικού

Και επίσημα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο Φώτης Ιωαννίδης
DEBATER NEWSROOM

Παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι και επίσημα από το μεσημέρι της Δευτέρας 1/9 ο Φώτης Ιωαννίδης.

Συγκεκριμένα, οι Πορτογάλοι ενισχύθηκαν με την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού βάζοντας του μάλιστα ρήτρα μαμούθ ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως ανέφερε ο σύλλογος ο Έλληνας επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2030.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

