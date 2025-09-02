Ιταλία – Ισπανία 67-63: Πήρε το «θρίλερ» και έβαλε σε μπελάδες τους Ίβηρες

Η Ιταλία πήρε το θρίλερ και επικράτησε (67-63) της Ισπανίας για τον 4ο όμιλο του Eurobasket 2025 που διεξάγεται στη Λεμεσό της Κύπρου.

Κάπως έτσι η Ιταλία έφτασε στο 3-1 και χρειάζεται νίκη της επί της Κύπρου και ήττα της Εθνικής από την Ισπανία για να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο. Αντίθετα, η Ισπανία έπεσε στο 2-2 και παίζει τα ρέστα της με την Ελλάδα καθώς σε περίπτωση ήττα της μπορεί και να μείνει εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Η Ισπανία μπήκε αποφασισμένη να επιβάλλει από την αρχή τον ρυθμό της και προηγήθηκε με 13-0 της Ιταλίας στο ξεκίνημα του αγώνα.

Οι παίκτες του Ποτσέκο σκόραραν το πρώτο τους καλάθι 02:26 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με τον Νιάνγκ, τρέχοντας στη συνέχεια σερί 13-0 μειώνοντας σε 15-18 με καλάθι του ίδιου παίκτη στο 11′.

Ο Πουέρτο με τρίποντο έβαλε τέλος στο σερί κάνοντας το 15-21 για τους Ίβηρες. Η Ιταλία συνέχισε να απειλεί την Ισπανία με τους παίκτες του Σκαριόλο να πηγαίνουν μπροστά στο σκορ με 36-30 στα αποδυτήρια.

Η Ιταλία μείωσε σε 40-35 με τον Ρίτσι, με Ισπανία να γράφει στη συνέχεια το 41-35 με τον Αλντάμα, ωστόσο κάπου εκεί άρχισε η αντεπίθεση της Ιταλίας με τον Νιάνγκ να γράφει το 49-47 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Μάλιστα, η Ιταλία πήγε την διαφορά στο +5 (55-50) με καλάθι του Σπίσου, ενώ ο Φοντέκιο έγραψε το 62-57. Η Ισπανία από την πλευρά της έτρεξε ένα σερί και ισοφάρισε σε 62-62 δυο λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ο Ντε Λάρεα έκανε το 63-62 στο 01:21 πριν το φινάλε, με τον Σπίσου να δίνει ξανά προβάδισμα με 2/2 βολές στην Ιταλία 31” πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ αστόχησε σε δίποντο, με τον Πάρα να κάνει αντιαθλητικό φάουλ στην εξέλιξη της φάσης και τον Σπίσου με δυο βολές να κάνει το 66-63 δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-18, 30-36, 49-47, 67-63