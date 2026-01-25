Ιταλία – Ελλάδα 2-7 (ημίχρονο): LIVE η μάχη για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών δίνει τη δική της μάχη κόντρα στην Ιταλία για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο.

Το απόγευμα της Κυριακής (25/1, 18:00, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών αντιμετωπίζει την Ιταλία και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Απέναντί της θα έχει έναν γνώριμο αντίπαλο. Καθότι το ελληνικό συγκρότημα αναμετρήθηκε και πριν από λίγες ημέρες με την Ιταλία, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των ομίλων της διοργάνωσης και επικράτησε με 15-13. Σημειώστε πως στον ημιτελικό της Παρασκευής (23/1), το σύνολο του Σάντρο Καμπάνια ηττήθηκε από την οικοδέσποινα Σερβία με 17-13.

Στον πάγκο της Εθνικής μας ομάδας θα καθίσει ο Θοδωρής Βλάχος, αφού -εν τέλει- αφαιρέθηκε, από την αρμόδια επιτροπή, η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με τους Μαγυάρους. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός έχει και τους 15 διεθνείς στη διάθεσή του και θα ανακοινώσει τη 14άδα, μιάμιση ώρα πριν από τον αγώνα. Στο πλευρό της ομάδας μας για να την ενισχύσουν, αναμένεται να βρεθούν και αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι.