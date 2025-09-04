Ισπανία – Ελλάδα 86-90: Πρωτιά στον όμιλο και Ισραήλ στους «16» – «Έξω» οι Ισπανοί από το 1977
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε την πολυπόθητη πρωτιά στον όμιλο της
Η Ελλάδα πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην Ισπανία με 86-90, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον όμιλό της και πετώντας εκτός «νοκ-αουτ» τους Ίβηρες, για πρώτη φορά από το 1977.
Στους «16» του EuroBasket 2025, η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ, ενώ σε περίπτωση πρόκριση στους «8» θα αντιμετωπίσει μια εκ των Λετονία-Λιθουανία.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έφτασε να προηγηθεί ακόμα και με 15 πόντους, άντεξε στην αντεπίθεση των Ισπανών και κατέκτησε την κορυφή του Γ’ ομίλου. Μεγάλοι πρωταγωνιστές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που οδήγησαν την Εθνική στον θρίαμβο.
Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την Ισπανία, η οποία έμενε αδιάλειπτα σε ημιτελικούς EuroBasket επί 11 διοργανώσεις. Το ματς αυτό ήταν και το τελευταίο του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις