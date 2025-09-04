Ισπανία – Ελλάδα 86-90: Πρωτιά στον όμιλο και Ισραήλ στους «16» – «Έξω» οι Ισπανοί από το 1977

Η Ελλάδα πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην Ισπανία με 86-90, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον όμιλό της και πετώντας εκτός «νοκ-αουτ» τους Ίβηρες, για πρώτη φορά από το 1977.

Στους «16» του EuroBasket 2025, η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ, ενώ σε περίπτωση πρόκριση στους «8» θα αντιμετωπίσει μια εκ των Λετονία-Λιθουανία.



ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έφτασε να προηγηθεί ακόμα και με 15 πόντους, άντεξε στην αντεπίθεση των Ισπανών και κατέκτησε την κορυφή του Γ’ ομίλου. Μεγάλοι πρωταγωνιστές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που οδήγησαν την Εθνική στον θρίαμβο.

Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την Ισπανία, η οποία έμενε αδιάλειπτα σε ημιτελικούς EuroBasket επί 11 διοργανώσεις. Το ματς αυτό ήταν και το τελευταίο του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της.