Ισπανία–Ελλάδα: Νίκη για την πρωτιά θέλει η Εθνική – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Για την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο του Eurobasket 2025 μάχεται σήμερα η Εθνική Ομάδα κόντρα στην Ισπανία στη Λεμεσό, με τον ηττημένο να μπαίνει σε “μπελάδες”.

Η Ελλάδα θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει την πρωτιά και να της έρθει ευνοϊκότερος αντίπαλος στη φάση των «16». Σε διαφορετική περίπτωση, οι διασταυρώσεις στα νοκ άουτ θα είναι πολύ δυσκολότερες.

Οι Ισπανοί παίζουν για την παραμονή τους στο τουρνουά, καθώς εάν ηττηθούν απόψε και η Βοσνία επικρατήσει της Γεωργίας τότε θα μείνουν εκτός συνέχειας.

Διαθέσιμοι θα είναι για την Ελλάδα οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης που απουσίασαν στο προηγούμενο ματς απέναντι στους Βόσνιους.

Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και το NovaSports Start.

Eurobasket 2025: Η τελευταία αγωνιστική

Γ’ Όμιλος

15:00 Βοσνία – Γεωργία

18:15 Ιταλία – Κύπρος

21:30 Ισπανία – Ελλάδα