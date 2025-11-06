Η βαθμολογία του Europa League μετά τις νίκες των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Το πανόραμα της διοργάνωσης
Ένα υπέροχο γκολ του Τζούριτσιτς χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 1-0 επί της Μάλμε στο «Eleda Stadion» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, φέρνοντας το «τριφύλλι» πιο κοντά στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.
Πλέον η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ με αυτό το τρίποντο έφτασε τους 6 βαθμούς και έκανε μεγάλο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.
Από εκεί και πέρα, εύκολη νίκη (4-0) κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις πήρε ο ΠΑΟΚ εντός έδρας φτάνοντας τους 7 βαθμούς στην βαθμολογία.
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League
Βασιλεία – Στεάουα 3-1
Μίντιλαντ – Σέλτικ 3-1
Ουτρέχτη – Πόρτο 1-1
Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 1-0
Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Θέλτα 0-3
Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1
Νις – Φράιμπουργκ 1-3
Ζάλτσμπουργκ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-0
Στουρμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-0
Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-0
Μπολόνια – Μπραν 0-0
Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 3-1
ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις 4-0
Ρέιντζερς – Ρόμα 0-2
Ρεάλ Μπέτις – Λιόν 2-0
Μπράγκα – Γκενκ 3-4
Στουτγκάρδη – Φέγενορντ 2-0
Βικτόρια Πλζεν – Φενέρμπαχτσε 0-0
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου
19:45 Λουντογκόρετς – Θέλτα
19:45 Άστον Βίλα – Γιούνγκ Μπόις
19:45 Πόρτο – Νις
19:45 Φενέρμπαχτσε – Φερεντσβάρος
19:45 Φέγενορντ – Σέλτικ
19:45 Λιλ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ
19:45 ΠΑΟΚ – Μπραν
19:45 Ρόμα – Μίντιλαντ
19:45 Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ
22:00 Μπολόνια – Ζάλτσμπουργκ
22:00 Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα
22:00 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη
22:00 Γκενκ – Βασιλεία
22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν
22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
22:00 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
22:00 Ρέιντζερς – Μπράγκα
22:00 Ρεάλ Μπέτις – Ουτρέχτη
