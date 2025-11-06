Η βαθμολογία του Europa League μετά τις νίκες των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Ένα υπέροχο γκολ του Τζούριτσιτς χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 1-0 επί της Μάλμε στο «Eleda Stadion» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, φέρνοντας το «τριφύλλι» πιο κοντά στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Πλέον η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ με αυτό το τρίποντο έφτασε τους 6 βαθμούς και έκανε μεγάλο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Από εκεί και πέρα, εύκολη νίκη (4-0) κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις πήρε ο ΠΑΟΚ εντός έδρας φτάνοντας τους 7 βαθμούς στην βαθμολογία.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League

Βασιλεία – Στεάουα 3-1

Μίντιλαντ – Σέλτικ 3-1

Ουτρέχτη – Πόρτο 1-1

Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 1-0

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Θέλτα 0-3

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1

Νις – Φράιμπουργκ 1-3

Ζάλτσμπουργκ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-0

Στουρμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-0

Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-0

Μπολόνια – Μπραν 0-0

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 3-1

ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις 4-0

Ρέιντζερς – Ρόμα 0-2

Ρεάλ Μπέτις – Λιόν 2-0

Μπράγκα – Γκενκ 3-4

Στουτγκάρδη – Φέγενορντ 2-0

Βικτόρια Πλζεν – Φενέρμπαχτσε 0-0

Η βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

Η επόμενη αγωνιστική

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

19:45 Λουντογκόρετς – Θέλτα

19:45 Άστον Βίλα – Γιούνγκ Μπόις

19:45 Πόρτο – Νις

19:45 Φενέρμπαχτσε – Φερεντσβάρος

19:45 Φέγενορντ – Σέλτικ

19:45 Λιλ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ

19:45 ΠΑΟΚ – Μπραν

19:45 Ρόμα – Μίντιλαντ

19:45 Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ

22:00 Μπολόνια – Ζάλτσμπουργκ

22:00 Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα

22:00 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη

22:00 Γκενκ – Βασιλεία

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε

22:00 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

22:00 Ρέιντζερς – Μπράγκα

22:00 Ρεάλ Μπέτις – Ουτρέχτη