Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα τιμηθεί από την ΕΕ με μία θέση στο “Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας”
Για την προσφορά του στον τομέα της προώθησης και υπεράσπισης αξιών
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νεότερο μέλος του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, που αποτελεί το νέο παράσημο Τιμής που δίνει η Κομισιόν.
«Η Ευρώπη πάντα χτιζόταν από ανθρώπους. Γεφυρώνοντας χάσματα, σπάζοντας φραγμούς, ανατρέποντας δικτατορίες και ξεπερνώντας κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να τιμηθεί.
Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμάμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν να την χτίσουν», δήλωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τους πρώτους βραβευθέντες με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι στη λίστα, η οποία επιλέχθηκε από την επιτροπή Τάγματος.
Ανάμεσα στους πρώτους που θα παρασημοφορηθούν θα είναι η Ανγκελα Μέρκελ (πρώην καγκελάριος της Γερμανίας), η Λέχ Βαλέσα (πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας) και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (πρόεδρος της Ουκρανίας).
