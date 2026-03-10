Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα τιμηθεί από την ΕΕ με μία θέση στο “Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας”

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νεότερο μέλος του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, που αποτελεί το νέο παράσημο Τιμής που δίνει η Κομισιόν.

«Η Ευρώπη πάντα χτιζόταν από ανθρώπους. Γεφυρώνοντας χάσματα, σπάζοντας φραγμούς, ανατρέποντας δικτατορίες και ξεπερνώντας κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να τιμηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμάμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν να την χτίσουν», δήλωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τους πρώτους βραβευθέντες με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι στη λίστα, η οποία επιλέχθηκε από την επιτροπή Τάγματος. The names of the first laureates of the European Order of Merit have been announced.



The European Parliament recognises the achievements of the laureates who have made outstanding contributions to European integration and the promotion of EU values ↓https://t.co/CLNuj1lAtG pic.twitter.com/eh59N1ZMTn March 10, 2026

Ανάμεσα στους πρώτους που θα παρασημοφορηθούν θα είναι η Ανγκελα Μέρκελ (πρώην καγκελάριος της Γερμανίας), η Λέχ Βαλέσα (πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας) και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (πρόεδρος της Ουκρανίας).