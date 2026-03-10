Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα τιμηθεί από την ΕΕ με μία θέση στο “Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας”

Για την προσφορά του στον τομέα της προώθησης και υπεράσπισης αξιών

Πηγή φωτογραφίας: Giannis Antetokounmpo / Instagram
Αλέξανδρος Τσάκος

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νεότερο μέλος του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, που αποτελεί το νέο παράσημο Τιμής που δίνει η Κομισιόν.

«Η Ευρώπη πάντα χτιζόταν από ανθρώπους. Γεφυρώνοντας χάσματα, σπάζοντας φραγμούς, ανατρέποντας δικτατορίες και ξεπερνώντας κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να τιμηθεί.

Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμάμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν να την χτίσουν», δήλωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τους πρώτους βραβευθέντες με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι στη λίστα, η οποία επιλέχθηκε από την επιτροπή Τάγματος.

Ανάμεσα στους πρώτους που θα παρασημοφορηθούν θα είναι η Ανγκελα Μέρκελ (πρώην καγκελάριος της Γερμανίας), η Λέχ Βαλέσα (πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας) και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (πρόεδρος της Ουκρανίας).

